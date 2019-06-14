Путин призвал совершенствовать транспортную связь России, Монголии и Китая

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в повышении взаимосвязанности транспортной инфраструктуры России, Монголии и Китая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Монголии и Китая Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

"Приоритетное место в нашем сотрудничестве занимают вопросы совершенствования региональной транспортной инфраструктуры. Мы заинтересованы в том, чтобы повысить взаимосвязанность наших трех государств, обеспечить свободное трансграничное движение товаров, капиталов и услуг. Особое значение, на наш взгляд, имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги", - сказал российский президент. Он добавил, что стороны намерены "кратно нарастить пропускную способность этой транспортной артерии, и как результат - в разы увеличить объемы грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении".

Путин отметил, что более полному использованию транзитного потенциала трех стран будет способствовать реализация трехстороннего соглашения о международных автомобильных перевозках. Он напомнил, что благодаря ранее подписанному документу "автомобилисты и грузоперевозчики из России, Китая и Монголии получили возможность в упрощенном порядке проходить пограничные процедуры, передвигаться по территориям трех стран со своими национальными документами и регистрационными знаками".

Поставки электроэнергии

Россия готова обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, сообщил Путин. "Россия готова к более плотному взаимодействию с Китаем и Монголией в сфере энергетики. Мы заинтересованы получить от китайских и монгольских партнеров конкретные предложения по возможным совместным проектам", - сказал Путин. "Со своей стороны предлагаем обеспечить бесперебойные поставки российской электроэнергии в энергодефицитные регионы наших стран - соседей", - подчеркнул российский лидер.