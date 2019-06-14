"Газпром нефть" не исключает дивиденды за 2019 год в 50% чистой прибыли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" не исключает, что объем дивидендов за 2019 год составит 50% чистой прибыли, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Что касается 2019 года, все возможно, но пока что обещать этого я не могу. В любом случае это то решение, которое принимает совет директоров и одобряет собрание акционеров", - сказал Дюков.

По его словам, так или иначе компания выйдет на этот уровень в ближайшие два-три года.

Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов в размере 142,2 млрд рублей, или 30 рублей на одну обыкновенную акцию с учетом промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.

"Газпром нефть" в 2018 году получила чистую прибыль в 376,7 млрд рублей по стандартам МСФО. Промежуточные дивиденды за девять месяцев прошлого года составили 22,05 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, объем рекомендованных выплат соответствует 37,8% от величины чистой прибыли группы "Газпром нефть" по МСФО.

Размер дивидендов "Газпром нефти" за 2018 год в два раза превысит уровень 2017 года, когда общие выплаты компании составили 71,1 млрд рублей из расчета 15 рублей на акцию.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.