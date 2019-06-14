Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине

ХАРБИН, 14 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий. В этом году участие в выставке принимают 137 российских компаний.

"В общей сложности участие в ЭКСПО принимают представители 74 стран и регионов мира. С китайской стороны на ЭКСПО представлен 21 регион КНР, 1246 компаний, 72 предприятия центрального подчинения и представителя крупного бизнеса", - сказал в пятницу на пресс-конференции перед открытием выставки председатель комитета по развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян Ван Инчунь. "Российскую сторону представляют 18 субъектов из пяти федеральных округов РФ. В выставке участвуют 137 российских компаний", - добавил он.

Масштабы выставки

Как сказал выступающий на брифинге глава департамента развития внешней торговли Министерства коммерции КНР У Чжэнпин, "на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине состоится 38 мероприятий регионального уровня, в том числе 2-й Форум межрегионального сотрудничества России и КНР, 5-й Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса, круглые столы по вопросам банковского и таможенного сотрудничества". "В качестве основных тем мероприятий можно также выделить горнодобывающую отрасль, финансы, сельское хозяйство, образование, туризм и другие", - добавил он.

Как сообщили организаторы, в организации ЭКСПО этого года задействовано свыше 500 волонтеров.

"Российско-китайское ЭКСПО в полной мере отражает характеристики и особенности торгово-экономического сотрудничества двух стран", - указал Ван Инчунь. "В этом году масштаб выставки и количество экспонентов значительно превосходит прошлые годы. ЭКСПО придаст импульс и обеспечит выход межрегионального сотрудничества [двух стран] на новый уровень", - резюмировал он.

Торжественное открытие

В церемонии открытия ЭКСПО приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и заместитель председателя КНР Ван Цишань. В рамках мероприятия состоялся торжественный прием, на котором также присутствовали делегации стран-участниц.

Завершился вечер гала-концертом: перед гостями выступили творческие коллективы двух стран. Культуру Китая представили Симфонический оркестр театра песни и танца провинции Хэйлунцзян, Пекинский оперный театр, Художественное профессиональное училище северо-восточной китайской провинции.

С российской стороны на концерте выступил коллектив имени Людмилы Зыкиной, артисты которого исполнили известные русские песни "Ой цветет калина", "Валенки", "Живет моя отрада", "Ямщик, не гони лошадей", "Очи черные", "Подмосковные вечера", "Катюша", "Калинка", а также популярную китайскую песню "Цветок жасмина".

Об ЭКСПО

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" пройдет в китайском Харбине с 14 по 19 июня.

Официальное открытие экспозиции, в том числе павильона со стендами российских компаний, состоится утром 15 июня. Как ожидается, в церемонии примут участие вице-премьер РФ Максим Акимов и зампредседателя КНР Ван Цишань.