ФАС запросит разъяснения у "Билайна" и Mail.ru Group из-за проблем с доступом к сервисам

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит запросы к компаниям "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Mail.ru Group для разъяснения ситуации со снижением скорости доступа абонентов оператора к сервисам группы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в ведомстве.

Ранее "Вымпелком" зафиксировал снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group ("ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим), отметив, что снижение скорости произошло вследствие отключения прямых каналов движения трафика между оператором и компанией. При этом в Mail.ru Group подтвердили ТАСС, что компания приостановила обслуживание специального выделенного прямого канала с "Билайном", но не уточнила, могло ли это привести к снижению скорости доступа к сервисам Mail.ru.

"Ситуация не является нормальной, затрагивает интересы не только компаний, публично обменявшихся взаимными претензиями, но и значительного количества пользователей услуг связи и различных приложений. В адрес компаний готовится запрос о предоставлении разъяснений. Также может быть проведен дополнительный детальный анализ рынка в целях недопущения подобных ситуаций на рынке в будущем", - цитирует пресс-служба ФАС слова заместителя руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.

По информации "Вымпелкома", 10 июня "Mail.ru Group в одностороннем порядке отключил упрощенную маршрутизацию - прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью", в результате вместо прямой отдачи трафика он отправляется в Европу. Со своей стороны, в Mail.ru Group заявили ТАСС, что приостановка обслуживания специального выделенного прямого канала связи с "Билайном" произошла в результате того, что стороны не пришли к консенсусу по поводу цены за услуги СМС для пользователей сервисов группы.