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Северный Кавказ

Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" было учреждено в 1999 году

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа. Об этом он заявил на совещании по реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости".

"Открытие (МСП банка) давно назрело для развития региона (Северного Кавказа)", - сказал Силуанов.

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП банк") было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП").

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияМалый и средний бизнесСеверный КавказСКФОДагестан
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