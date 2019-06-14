Минстрой: наращивать объемы ввода жилья в период реформы будет сложно

ТАСС, 14 июня. Увеличивать объемы ввода жилья будет сложно до завершения реформы системы финансирования жилищного строительства. Такое мнение на форуме РБК "Недвижимость в России" высказал глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Мы прекрасно понимаем, что в рамках реализации реформы у нас в ближайшие два-три года те показатели, которые изначально планировались по национальному проекту - постепенный, линейный подход к 120 млн кв. м жилья - вряд ли он у нас получится. В период реформирования наращивать объемы будет сложно", - сказал министр строительства и ЖКХ.

Он уточнил, что, несмотря на то, что промежуточные показатели национального проекта "Жилье и городская среда" могут корректироваться, его окончательные цели останутся неизменными.

Основным целевым показателем нацпроекта является достижение ежегодного объема ввода жилья на уровне 120 млн кв. м к 2024 году и улучшение жилищных условий 5 млн российских семей ежегодно. Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.