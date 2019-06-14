ЦБ не исключает дефляцию в РФ в летние месяцы и в сентябре

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк России не исключает дефляцию в РФ в летние месяцы и в сентябре. Об этом на брифинге сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы не исключаем, что может быть дефляция в летние месяцы или в сентябре", - сказала она.

Проинфляционные риски

Банк России ожидает ограничения проинфляционных рисков в части продовольствия, сообщила Набиуллина.

"В дальнейшем мы ожидаем, что рекордные посевные площади, ранняя весна и в целом пока благоприятные погодные условия позволят получить хороший урожай овощных, зерновых и других культур. С начала этого года внутренние и мировые цены на зерно снизились. Все это ограничивает проинфляционные риски в части продовольствия", - сказала она.