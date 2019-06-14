Гендиректор "СТС Медиа" Муругов назначен президентом "НМГ Студии"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов возглавил "НМГ Студию". На новой позиции он будет отвечать за расширенное присутствие "Национальной медиа группы" (НМГ) на рынке производства кино, телевидения и интернет-контента, сообщила в пятницу пресс-служба "НМГ Студии".

"Национальная медиа группа" объявляет о назначении Вячеслава Муругова президентом "НМГ Студии". Свою новую должность господин Муругов будет совмещать с руководством "СТС Медиа" и телеканалом СТС, а также с позицией заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию", - говорится в сообщении.

Помимо продвижения НМГ, в зону ответственности Муругова также будет входить запуск проектов для международного рынка.

НМГ - крупнейший в России частный медиахолдинг, созданный в 2008 году путем объединения медийных активов "АБ Россия", Алексея Мордашова, "Сургутнефтегаза" и страховой группы "Согаз". В ее состав входят Первый канал, "Рен-ТВ", Пятый канал и "78", газеты "Известия", "Спорт-Экспресс", "Metro-Петербург", а также мультимедийный информационный центр IZ.ru.