"Газпром нефть" ждет от кабмина большей ясности по распределению льгот для нефтекомпаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" ждет от правительства большей ясности по принципу распределения льгот среди нефтяных компаний, в том числе по Приобскому месторождению. Об этом сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Если говорить о том же Приобском месторождении, то мы разрабатываем ту его часть, где менее качественные запасы. Работаем успешно, но по геологическим условиям работа на нашей части "Приобки" сложнее. Будем надеяться, что в рамках той работы, которую правительство проводит по инвентаризации запасов, появится больше ясности в вопросе распределения льгот", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" может вскоре получить льготу по своей части Приобского месторождения.

Дюков уточнил, что не согласен с утверждением, что его компания получает больше всех льгот, так как она добывает более дорогую по себестоимости извлечения нефть, в том числе на арктическом шельфе.

"Если мы посмотрим на удельный НДПИ на тонну - кто сколько платит - то, говоря о традиционных месторождениях, в той же Западной Сибири, там мы платим один из самых высоких НДПИ в отрасли. Да, у нас льготы по новым крупным проектам в Арктике, в том числе по арктическому шельфу, но мы единственные, кто на нем сегодня работает", - отметил он.

"Многие льготы даются для вовлечения в разработку тех запасов, которые в текущих условиях экономически нецелесообразно осваивать - и это правильная государственная политика. Так что нужно сравнивать размер льгот только по сопоставимым по качеству запасам. То есть сравнивать яблоки с яблоками, а не яблоки с огурцами. Только после этого можно уверено говорить, что кто-то недоплачивает, а кто-то переплачивает", - подчернул Дюков.

Приобское нефтяное месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи села Селиярово. Открыто в 1982 году.