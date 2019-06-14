Псковская область и Минпромторг разработают для региона программу ускоренного развития

ТАСС, 14 июня. Правительство Псковской области совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития России разработают комплекс мер ускоренного развития области, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Согласно идее кураторства, принятой на федеральном уровне, регион совместно с куратором Псковской области, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и Минэкономразвития РФ подготовит комплекс мер ускоренного развития региона. Будут определены приоритетные направления развития и необходимая инфраструктура. Кураторам предстоит синхронизировать работу всех ведомств и в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные проекты", - говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, чьи слова приводит пресс-служба, региону удастся сделать качественный рывок в развитии при поддержке главы Минпромторга. "Возможность кураторства мы обсуждали с Денисом Валентиновичем [Мантуровым] на недавней встрече в Москве. Мы много времени и сил тратим для развития промышленного потенциала региона, и вся эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли", - цитирует губернатора пресс-служба. По его мнению, глава Минпромторга хорошо знает потенциал и возможности региона, в первую очередь, в части промышленного развития. На протяжении последних лет в регионе растет индекс промышленного производства, развивается единственная на Северо-Западе особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, конкретные сроки подготовки программы ускоренного развития, "дорожной карты" по ней будут обозначены позже.

Ранее на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева было принято системное решение по отстающим регионам - назначить ответственных кураторов на уровне не ниже федерального министра, который будет курировать проекты развития, пути выхода региона из непростой ситуации и на федеральном уровне их сопровождать. Мантуров назначен куратором Псковской области.