Мутко: правительство РФ может принять решение о развитии Калмыкии в рамках кураторства

ЭЛИСТА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство России может разработать специальное распоряжение относительно социально-экономического развития Калмыкии по итогам работы по кураторству отстающих регионов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе рабочей поездки в регион.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Куратором Калмыкии стал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, уточнили ТАСС в аппарате вице-премьера.

"Соберем все узловые вопросы и потом с председателем правительства [РФ Дмитрием Медведевым] проведем совещание или выпустим специальное распоряжение о развитии Калмыкии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о ходе работы по кураторству регионов.

Мутко отметил, что в распоряжении будут затронуты темы теплоснабжения, дорог, водоочистки, электроснабжением и экономической деятельности в регионе. "Ряд вопросов мы специальными решениями примем, может быть, ряд инвестиционных проектов подтолкнем в регион", - добавил он. Также вице-премьер допустил включение в план развития вопросов о подготовке архитектурных кадров в регионе.

Инициатива с кураторами регионов в лице высших должностных лиц страны призвана простимулировать создание индивидуальных планов развития отстающих регионов, пояснил Мутко. "У вас республика на последних позициях по уровню доходов, молодежь уезжает, бизнес, торговые сети не развиты, о качественной и комфортной городской среде даже говорить не буду. Тем, что сейчас здесь есть, население не удержишь и не привлечешь. Мы, наконец, должны выравнивать ситуацию с разным уровнем жизни - в Калмыкии, Омске, Пензе", - отметил он.

Мутко добавил, что Калмыкия получит в течение 3 лет около 11 млрд рублей на реализацию нацпроектов.

"По нацпроектам за три года мы 11 млрд сюда направим, это три-четыре школы, около пяти детсадов, две больницы, три поликлиники - это серьезные инвестиции", - сказал Мутко.

Он уточнил, что Калмыкия в настоящее время входит в десятку регионов с самым низким уровнем жизни и дохода, ситуацию в таких регионах надо выравнивать.