Danone подала в суд на "Савушкин продукт" за копирование дизайна

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Danone подала в суд на белорусскую компанию "Савушкин продукт" за копирование внешнего вида ряда молочных продуктов. Это следует из материалов картотеки Арбитражного суда Москвы.

"Danone Россия подала иск, так как в 2018 году компания "Савушкин продукт" изменила дизайн своего продукта "Оптималь" в сторону сходства с дизайнами линейки "Активиа". Компания Danone Россия считает, что измененный дизайн молочной продукции является переработкой дизайнов "Активиа", - пояснил ТАСС официальный представитель Danone.

Отмечается, что компания неоднократно направляла в "Савушкин продукт" письма-претензии о том, что считает свои права нарушенными, и просила изменить дизайны, однако ни на одно письмо компания "Савушкин продукт" не отреагировала.

Ранее газета РБК написала, что Danone требует взыскать с "Савушкин продукт" 88,2 млн рублей. Комментарием компании "Савушкин продукт" на момент публикации ТАСС не располагает.