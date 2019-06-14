ЕК: решение по рабочей группе России и ЕС по переходу на евро в расчетах пока не принято

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Решение о создании рабочей группы между Россией и Евросоюзом по переводу взаимных расчетов за энергоносители в евро и рубли пока не принято, но прорабатывается. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

"В ходе обсуждения с министром Силуановым (с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым в Москве - прим. ТАСС) заместитель председателя [Еврокомиссии Марош] Шефчович коснулся этого рабочего документа и идеи создания рабочей группы, но решение не было принято, было согласовано только продолжение диалога на различных уровнях", - сказали в ЕК.

Там подчеркнули, что переход на евро рассматривается в рамках развития Европейского экономического и валютного союза. "Упомянутые вами вопросы (переход на евро и создание рабочей группы - прим. ТАСС) обсуждались в ходе встречи [Силуанова и Шефчовича] в русле того, что заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис и еврокомиссар по экономике Пьер Московиси представили на пресс-конференции в среду. В тот же день мы опубликовали результаты консультаций, проведенных с участниками рынка в различных секторах, которые были призваны лучше объяснить, как еще больше повысить международную роль евро", - пояснили в ЕК.

Ранее в четверг пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров сообщил, что Антон Силуанов обсудил на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем вопрос перевода расчетов за энергоносители в евро и рубли. По его словам, для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро.

На встрече также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в РФ. Силуанов заверил Шефчовича в том, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет. Первый вице-премьер РФ также проинформировал заместителя главы Еврокомиссии о предпринимаемых российским правительством мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в РФ и либерализацию торговли.