Команда Зеленского предложит Раде отменить формулу цены на уголь для электростанций

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала проект, который предусматривает на уровне закона отмену скандальной формулы определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам+"). Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

"Этот законопроект называется "О снижении стоимости электроэнергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена", - сказал он. Вместо этого, продолжил Герус, будет предложена иная формула, без обязательной привязки к условной доставке угля из порта в Роттердаме на Украину. "Плюс" - это стоимость доставки угля из Роттердама на Украину - 8 тыс. км морем, которая по факту была несуществующей, потому, что никто уголь оттуда не доставлял", - пояснил он. Другими инициативами проекта станет возможное снижение стоимости угольной продукции в зависимости от ее качества.

По оценкам Геруса, внедрение этих новшеств позволит сэкономить не менее 12 млрд гривен в год (более $444 млн), что снизит тарифную нагрузку и, таким образом, должно способствовать соответствующему снижению стоимости электроэнергии в стране. Еще одним пунктом этого законопроекта станет инициатива о переносе введения нового рынка электроэнергии на Украине на 1 год - до 1 июля 2020 года. По мнению президентской команды, Украина пока не готова к этому рынку.

В марте 2016 года регулятор в сфере энергетики на Украине (Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину".

Эксперты отмечают, что это было сделано в интересах, прежде всего, владельцев угольных электростанций, львиная доля которых в стране принадлежит структуре олигарха Рината Ахметова. Действие этой формулы привело к значительному росту (в разы) стоимости электроэнергии, продаваемой этими станциями в рынок, и как следствие - оптовой цены.

Ряд украинских политиков, среди которых лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, прямо обвиняли бывшего президента страны Петра Порошенко в лоббировании этой схемы в корыстных целях. Украинские правоохранительные органы неоднократно пытались расследовать законность применения такой формулы, в том числе относительно возможных коррупционных схем и причинения ущерба государству, однако дальше стадии досудебного расследования это пока не доходило.