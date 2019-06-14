Кабмин принял постановление о развитии рынка газомоторного топлива

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, подготовленное Минпромторгом, которое позволит увеличить выпуск техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, а также стимулировать развитие заправочной инфраструктуры. Об этом сообщается в пресс-релизе Минпромторга.

"Документ предусматривает реализацию в 2019 году не менее 2500 единиц техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива с учетом финансирования из федерального бюджета в размере 2,5 млрд рублей. Это поможет обновить парки муниципальной техники более экологичными транспортными средствами и придаст дополнительный импульс развитию применения природного газа в качестве моторного топлива", - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Перспективы газомоторного топлива на транспорте

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что Минтранс планирует выделить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" 20 млрд рублей для приобретения 26 регионами пассажирского транспорта на ГМТ. По его словам, речь идет об адресной поддержке закупок транспорта, работающего на ГМТ, в регионах, в которых уже созданы условия для их эксплуатации.

Дитрих отмечал, что возможность использовать природный газ как источник энергии в первую очередь на транспорте для России является конкурентным преимуществом и инструментом снижения вредных выбросов. Пока, по его словам, доля природного газа в общем объеме потребления моторного топлива а РФ составляет менее 1%, при этом 99% потребления обеспечивает автотранспорт. Резервы от перевода автотранспорта на ГМТ колоссальные, уверен Дитрих.

Согласно транспортной стратегии РФ, к 2030 году доля парка транспорта с двигателями на альтернативных видах топлива, в том числе ГМТ, должна составить минимум 49%.