Производство желатина запустят в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Завод по производству желатина построят в Дмитровском округе Московской области в 2021 году. На нем планируется создать около 100 рабочих мест, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Дмитровский белковый комбинат планирует реализацию нового инвестиционного проекта. На его территории будет построен завод по производству желатина. Мощность проекта предполагает производство 9 тыс. т желатина, 13,4 тыс. т жира, 3 тыс. т нефункционального белка в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем инвестиций в проект составит 3,8 млрд рублей, запуск производства намечен на 2021 год.

Дмитровский белковый комбинат работает с 2015 года. Производимая продукция используется в пищевой и мыловаренной отраслях, при изготовлении кормов для домашних животных и биодобавок для кормов сельскохозяйственных животных, экспортируется в Австрию, Венгрию, Польшу и Финляндию.