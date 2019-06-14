Кумпилов: назначение Дмитрия Патрушева куратором Адыгеи обеспечит рывок в развитии

МАЙКОП, 14 июня. /ТАСС/. Назначение министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева куратором Адыгеи станет новой возможностью для рывка в социально-экономическом развитии республики, сообщил журналистам глава региона Мурат Кумпилов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов. Речь идет о 10 регионах, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

"Прорывное развитие страны, реализация нацпроектов требует во всем и во всех регионах страны синхронности - от принятия управленческих решений до роста благосостояния граждан. В данной связи решение Дмитрия Анатольевича Медведева о назначении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Николаевича Патрушева куратором Адыгеи можно назвать новым стартапом для всего региона", - сказал Кумпилов.

Глава республики отметил, что считает институт кураторства мощным проводником федеральных инициатив. "Все регионы имеют разные стартовые возможности, поэтому институт наставничества создаст равные условия для здорового соперничества. Мы знаем о наших проблемах и преимуществах, одним из которых является выгодное географическое положение и природно-климатические особенности. Это определяет наши точки роста в соответствующих отраслях", - отметил Кумпилов.

Он добавил, что у республики есть большой потенциал для рывка в развитии. По результатам национального рейтинга инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Адыгея заняла 26-е место. Индекс республики вырос на 9 баллов, улучшены позиции по 14 показателям.

Больше всего регионов для кураторства досталось министру экономического развития Максиму Орешкину (республики Алтай, Карелия и Тува), первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет курировать Курганскую область, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Адыгею, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев - Марий Эл, министр труда Максим Топилин - Алтайский край.