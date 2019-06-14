Силуанов: малый и средний бизнес может получить доступ к проектному финансированию

ТАСС, 14 июня. /ТАСС/. Механизм проектного финансирования может быть распространен на российский малый и средний бизнес, считает первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Он признал, что подобный вид кредитования, когда предприниматель в случае успешной презентации своего проекта получает средства без залога, заключает в себе "большие риски".

"Я обращаюсь к корпорации и банку МСП - это наше направление работы. Может, другие банки не так заинтересованы? А наш банк [МСП банк] на это заточен должен быть", - сказал Силуанов.

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП").