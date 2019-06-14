Калужская область представит инфраструктурные проекты на ЭКСПО в Харбине 14-19 июня

ХАРБИН, 14 июня. /ТАСС/. Делегация Калужской области в рамках участия в VI Российско-китайском ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) представит инфраструктурные проекты региона, в том числе индустриальные парки и транспортно-логистические комплексы. Об этом сообщила пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

"Калужская область представит инфраструктурные проекты региона, способствующие развитию современных высокотехнологичных производств - индустриальные парки, две площадки особой экономической зоны "Калуга", ТОР "Сосенский", транспортно-логистические комплексы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегацию региона, которая "примет участие в выставочном мероприятии и конгрессной части деловой программы", возглавит заместитель губернатора Владимир Попов.

На территории области работают китайские предприятия автомобильной индустрии, рассматриваются варианты взаимодействия с китайскими предприятиями в сфере железнодорожного и авиационного транспорта. "Калужскую область с Китаем связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество <...> Кроме того, сотрудничество с организациями КНР осуществляют научные и образовательные учреждения региона", - уточняется в сообщении.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит в Харбине с 14 по 19 июня. В пятницу на площадке Международного выставочного центра состоялась церемония открытия деловой программы выставки. Официальное открытие экспозиции, в том числе павильона со стендами российских компаний, состоится утром в субботу. Как ожидается, в церемонии примут участие вице-премьер РФ Максим Акимов и зампредседателя КНР Ван Цишань.