"Укртрансгаз" пожаловался на дефицит средств и заявил об угрозе работе ГТС страны

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Компания "Укртрансгаз" (выполняет функции оператора газотранспортной системы) сообщила об остром дефиците средств, необходимых для приобретения газа для собственных производственно-технологических нужд, что угрожает возникновению ЧП в масштабе всей страны. Об этом компания сообщила в пятницу.

"В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам закупки газа для собственных производственно-технологических нужд. Долги компании перед поставщиками топливного газа за март-апрель достигли 4,1 млрд гривен (почти $152 млн). Поэтому поставщики газа отказываются предоставлять в дальнейшем определенные действующими контрактами объемы газа", - сообщили в компании.

"Остаточных объемов газа на ПТН, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня", - сказано в сообщении.

"Укртрансгаз" обратился с соответствующими письмами в Госслужбу по ЧС, а также Совет национальной безопасности и обороны Украины. Компания ведет переговоры с регулятором в сфере энергетики, а также кредиторами, включая "Нафтогаз Украины", чтобы исправить ситуацию. Компания поясняет свои финансовые проблемы установленными в конце 2018 году необоснованными "временными тарифами", которые позволяют рассчитываться за использованный газ только на 60%. Кроме того, подчеркивается в сообщении, пока не решена проблема несанкционированного отбора газа в стране.

На Украине продолжается процесс так называемого анбандлинга - разделения компании "Нафтогаз Украины" и создания нового оператора ГТС страны. Планируется, что он заработает с 2020 года, когда прекратит действие транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Между тем, руководство "Нафтогаза" и правительство страны имеют различные взгляды на этот счет.

Кабинет министров Украины 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции госкомпании "Нафтогаз Украины", которая настаивала на модели ISO (independent system operator). Предложенная кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой газотранспортной системы (ГТС) за пределы группы "Нафтогаза". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.