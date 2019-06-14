Ростовская область намерена участвовать в госпрограмме по развитию сельских территорий

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 14 июня. /ТАСС/. Ростовская область планирует принять участие в государственной программе комплексного развития сельских территорий, рассчитанной на 2020-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"Ростовская область намерена участвовать в новой государственной программе комплексного развития сельских территорий, которая вступила в силу 14 июня и направлена на улучшение качества жизни на селе. От позиции депутатского корпуса во многом зависит привлечение средств федерального и областного бюджетов на цели новой госпрограммы", - говорится в сообщении.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была одобрена правительством 4 июня. Утвержденный бюджет программы составляет 2,3 трлн рублей, из которых чуть больше 1 трлн рублей - федеральные средства, примерно столько же приходится на внебюджетные источники.

"В настоящее время партия собирает предложения по ее исполнению - это позволит понять, каким насущным вопросам, волнующим людей на конкретной территории, необходимо уделить внимание в первую очередь", - приводятся в сообщении слова главы фракции "Единая Россия" в областном парламенте Владимира Ревенко.

В партии напомнили, что среди целей программы: улучшение жилищных условий, создание транспортной инфраструктуры, благоустройство сельских территорий, а также создание комфортных условий в сельской местности для притока молодых специалистов. "Все эти задачи очень активно реализовывались в нашей области, в том числе с привлечением федеральных средств", - сообщила региональный координатор партийного проекта "Российское село", заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Ольга Горбанева, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее руководство Минсельхоза РФ сообщало, что ведомство до 1 августа планирует получить заявки от регионов по проектам, которые могут быть реализованы в рамках госпрограммы. До 1 октября министерство отберет проекты, соответствующие требованиям. Одним из основных критериев при выборе станет наличие рабочих мест.