Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 года

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 14 июня. /ТАСС/. Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Что касается уже принятых решений, сначала это была Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Сочи. Затем добавились города, где проходил ЧМ по футболу. Сейчас принято решение по Великому Новгороду. Как до конца года будет налажена система электронного документооборота - без всяких ограничений будут все регионы участвовать в этой программе", - сказал он.

Министр также отметил, что формат tax free будет не поадресный, то есть привязан не к одному магазину, а к целой улице. "Уже сложилась такая хорошая практика, думаю, она будет распространяться", - отметил Мантуров.

Ранее стало известно, что более 100 тыс. чеков на 11 млрд рублей. было выдано за год работы системы tax free в России.

Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года. Система позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для получения такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них. Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться tax free, стали Москва и Санкт-Петербург. Постепенно в список вошли города, принимающие Чемпионат мира по футболу 2018 года.