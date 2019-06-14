Самозанятые получат доступ к "Бизнес-навигатору" в конце 2019 года

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Самозанятые смогут воспользоваться "Бизнес-навигатором", льготным кредитованием и другими услугами Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в конце 2019 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Мы сейчас вносим изменения в <...> закон, и сразу после этого самозанятым станут доступны такие услуги Корпорации МСП, как [льготное кредитование под ] 8,5 [процента], использование "Бизнес-навигатора" и участие в закупках крупнейших компаний. Скорее всего, это произойдет ближе к концу 2019 года", - сообщил Браверман.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ на базе существующих структур - Агентства кредитных гарантий и МСП банка. Она будет выступать системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. Это позволит в дальнейшем создать единую точку входа - "одно окно" - для включения предпринимателей в систему поддержки, а также обеспечить реализацию системных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.