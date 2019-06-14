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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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"Транснефть" рассчитывает на полное восстановление работы трубопровода "Дружба" с 1 июля

Компания находится в части согласования объемов с Белоруссией, отметил вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов
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© Петр Ковалев/ТАСС

НОВОРОССИЙСК, 14 июня. /ТАСС/. "Транснефть" рассчитывает, что работа нефтепровода "Дружба" после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля. Об этом журналистам сообщил вице-президент компании Сергей Андронов.

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"Мы рассчитываем, что с 1 июля заработает "Дружба" в полном объеме. Мы видим заявки от компаний [на "Дружбу"] увеличенные. Мы видим и заявки компаний, и подтверждения от заводов", - сказал он.

Андронов отметил, что с Белоруссией "Транснефть" в настоящее время находится в части согласования объемов.

"Объясню почему. В связи с тем, что "Дружба" не работала, а у них накопились объемы, которые производились на территории республики. Поэтому надо это тоже учитывать в план. Поэтому их объемы, которые могут не попасть, они могут пойти на переработку в республику. Соответственно российский объем уменьшится и будет отправлен на порты", - заметил он.

Андронов подчеркнул, что самое главное с Белоруссией выйти на поставки 18 млн т нефти по году. "Мы к этому движемся. Рисков пересмотров не видим", - добавил он.

Вице-президент также пояснил, что в настоящее время "Транснефть" обсуждает с контрагентами допустимый уровень хлорорганики. "В зависимости от того, какое будет решение, зависит скорость уменьшения (объемов) загрязненной нефти", - добавил он.

Ранее вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов сообщал, что загрузка трубопрода "Дружба" до уровней, предшествующих инциденту с загрязнением и последующей остановкой транзита, может быть восстановлена в течение двух-трех месяцев.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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