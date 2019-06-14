Мутко поручил подготовить проект модернизации объектов водоснабжения Элисты к июлю

"Мы дали поручение Фонду ЖКХ, министерству строительства и правительству региона за две недели актуализировать схему водоснабжения и Элисты, и в целом республики, подготовить проектно-сметную документацию [модернизации сооружений] и определить, какая поддержка может быть оказана", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания о социально-экономическом развитии региона.

Мутко пояснил, что федеральные средства на поддержку создания новой инфраструктуры могут быть направлены как напрямую, так и через Фонд содействия реформированию ЖКХ на условиях софинансирования.

Ранее в пятницу в ходе осмотра Троицкого и Верхне-Яшкульского месторождений подземных вод, Мутко заявил, что работы по реконструкции водной инфраструктуры Элисты необходимо начать уже в 2020 году, при этом 2021 год должен стать основным для проведения работ, подчеркнул он.

По данным пресс-службы правительства Республики Калмыкия, водоснабжение Элисты осуществляется из подземных вод Троицкого и Баяртинского месторождений, эксплуатируемых Верхне-Яшкульским и Баяртинским водозаборами. Подземные воды Троицкого месторождения в естественных условиях не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам по величинам минерализации и жесткости, а также содержаниям хлоридов и сульфатов. Подземные воды Баяртинского месторождения не соответствуют нормативам также по величинам минерализации, жесткости и содержанию хлоридов. Износ объектов водоснабжения в регионе в среднем составляет 73,6%.