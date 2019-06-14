Силуанов заявил об интересе ЕС к взаиморасчетам с Россией в нацвалютах за энергоресурсы

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Россия и Европа заинтересованы в скорейшем увеличении доли рубля и евро при взаиморасчетах за энергоресурсы. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, комментируя свою встречу с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

"Мы заинтересованы, и они заинтересованы в скорейшем увеличении расчетов как в евро, так и в рублях", - сказал министр.

Ранее Силуанов обсудил с Шефчовичем в Москве вопрос перевода расчетов за энергоносители в евро и рубли.

"Мы договорились сейчас о более детальной проработке этого вопроса на уровне специалистов и создании рабочих органов для этого решения - будем готовить", - отметил Силуанов.

Как указывал ранее пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров, по итогам переговоров было принято решение о создании рабочей группы, которая займется выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро.