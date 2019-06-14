Новак надеется на утверждение постоянного формата ОПЕК+ на встрече в июле

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Хартия ОПЕК+ о бессрочном сотрудничестве может быть подписана на встрече альянса в начале июля, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью японскому агентству Nikkei.

"ОПЕК, а также Россия и другие страны, не входящие в ОПЕК, преобразуют ОПЕК+ в постоянную дискуссионную структуру. Есть перспектива достижения принципиального согласия об этом на встрече в начале июля. [Таким образом] ОПЕК+ создаст долгосрочную систему сотрудничества в целях стабилизации цен на нефть", - сказал он.

Ранее планировалось, что заседание пройдет 25-26 июня, однако теперь обсуждаются новые даты встречи - 3-4 июля. По словам министра, "идет заключительное согласование переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+ с 25-26 июня на начало июля, а также парафирования хартии, которая утвердит долгосрочные отношения сотрудничества".

"Хартия конституирует ОПЕК+ как постоянную дискуссионную структуру, определит формат и периодичность встреч, а также возможность при необходимости принятия решений о сокращении добычи нефти", - пояснил министр. Предполагается, что это будет не постоянный орган с сильными полномочиями по консолидации участников, а мягкая рамочная структура взаимодействия.

Хартия не предусматривает юридических обязательств стран-участниц и не является уставом новой организации. После начала подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как "акт NOPEC", в ОПЕК+ отказались от планов создания нового картеля на базе ОПЕК+ со штаб-квартирой в Вене. В настоящее время речь идет только о сотрудничестве в рамках добровольного альянса, чьи действия не преследуют регулирование цен на рынке нефти, а лишь нацелены на поддержание баланса.