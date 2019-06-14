Стартап из Калифорнии внедрил AI алгоритмы в системы хранения энергии

ТАСС, 14 июня. Метод оптимизации энергопотребления на основе алгоритмов машинного обучения, разработанный калифорнийской компанией Stem, был успешно внедрен компаниями нескольких отраслей. Об этом сообщает портал CNBC.

Подход Stem состоит в интеграции AI-моделей в "интеллектуальные" системы управления энергохранилищами. В отличие от энергии, получаемой за счет ископаемых видов топлива, возобновляемая энергия характеризуется отсутствием стабильности подачи, что требует оптимизации процессов, связанных с ее хранением и перераспределением.

Разработка Stem позволяет оптимизировать потребление энергии за счет прогнозирования потребностей клиента и моделирования энергозатрат. В ее основе - возможность снижения себестоимости энергии за счет ее хранения для последующего использования в периоды пиковых нагрузок, когда ценовые тарифы особенно высоки.

Данные, используемые для моделирования, хранятся в облачных сервисах, управляемых единой программной платформой Athena. Новый подход к управлению энергозатратами уже внедряется на практике - среди клиентов Stem как крупные IT-компании, так и представители розничного сектора.