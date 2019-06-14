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Мантуров: все подавшие заявки на СПИК автопроизводители успеют заключить его до июля

Новая балльная система, оценивающая уровень локализации автопроизводства в стране, заработает с 1 июля

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 14 июня. /ТАСС/. Все автопроизводители, которые подали заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК), успеют подписать его до начала июля. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Все, кто подавал заявки, я думаю, как раз успеют (заключить СПИК до начала июля - прим. ТАСС)", - ответил Мантуров, отвечая на вопрос, успеют ли заключить специнвестконтракт подавшие заявки автопроизводители.

Как сообщалось ранее, новая балльная система, оценивающая уровень локализации автопроизводства в стране, заработает с 1 июля 2019 года. Таким образом, автопроизводители, успевшие заключить СПИК до этого времени, будут получать так называемый блок промышленных субсидий, после 1 июля - только те, кто заключили СПИК на новых условиях.

Предполагается, что баллы будут начисляться за локализацию сборочных операций, использование российских комплектующих и сырья. Дороже всего оценивается локализация кузовов и электродвигателей. Причем для заключения специального инвестиционного контракта автопроизводителям будет необходимо набрать не менее 7 тыс. балов.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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