ФАС готовит пакет поправок по дерегулированию закупок в сфере ГОЗ

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила поправки по дерегулированию закупок в сфере гособоронзаказа (ГОЗ), которые планируется направить в Госдуму уже в этом году. Об этом рассказал журналистам в пятницу замглавы ведомства Даниил Фесюк.

"Мы будем дерегулировать вопрос формирования цен и отношений. Мы хотим в большей части перевести его на принцип саморегулирования. В конечном счете, это позволит снизить давление на бизнес, улучшить конкурентную среду, снизить цены, а также создаст резерв для повышения качества и разработки инновационной продукции. Поскольку объем средств, который направляется на оснащение вооруженных сил и других силовых структур, фиксированный и ограниченный, здесь во главе угла стоит вопрос повышения эффективности отдачи этих средств", - сказал Фесюк на всероссийской конференции "Гособоронзаказ: заказчик - исполнитель - продукция" в Сочи.

По его словам, работа по вопросу дерегулированию ведется постоянно. "Весь вопрос в том, чтобы мы успевали за требованиями бизнеса, не создавали ему дополнительных препятствий. Очередные поправки будут направлены в Госдуму уже в этом году. На весеннюю сессию готовится следующий пакет. Мы не останавливаемся, на каждой сессии в Госдуме мы стремимся попасть в повестку с очередными предложениями по дерегулированию, снижению давления, повышению открытости, и прозрачности при исполнении ГОЗ", - заявил Фесюк.

Всероссийская конференция "Гособоронзаказ: заказчик - исполнитель - продукция" в третий раз проходит в Сочи. Участниками мероприятия стали 80 топ-менеджеров и руководителей департаментов предприятий, работающих с государственным оборонным заказом. Конференция продлится до 14 июня.