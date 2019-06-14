ФАС предлагает увеличить минимальную норму прибыли по контрактам в сфере гособоронзаказа

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует расширить круг участников-исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) путем увеличения минимальной нормы прибыли оборонных предприятий. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Даниил Фесюк

"Мы выходим с предложением о том, чтобы поднять минимальную границу рентабельности с учетом ключевой ставки рефинансирования Центробанка, то есть добавить к нижней границе размер ключевой ставки. Потому что контракты в оборонной отрасли длительные, а деньги стоят денег. Мы считаем, что это более справедливый подход, чем просто фиксация какого-то значения. Мы хотим, чтобы расширялся круг участников-исполнителей ГОЗ, а для этого они должны видеть, что вложение в эту сферу тоже эффективно и оно может приносить доход", - сказал Фесюк в рамках всероссийской конференции "Гособоронзаказ: заказчик - исполнитель - продукция" в Сочи.

Сейчас предельная норма прибыли рассчитывается по формуле 20% + 1%, где 20% прибыли умножаются на собственные издержки предприятия по исполнению гособоронзаказа, а 1% - на привнесенные издержки, в которые могут входить покупка комплектующих изделия, услуги других исполнителей, заготовки, полуфабрикаты и т. д.

При этом размер плановой рентабельности, учитываемый при расчете цены на продукцию, не должен быть ниже 5% от плановых собственных затрат исполнителя. В самом контракте на исполнение заказа прописываются рассчитанный размер прибыли по гособоронзаказу в абсолютных величинах, а не в процентах плановой рентабельности, и остается неизменным в ходе исполнения госконтракта. Согласно предложению ФАС, именно к этой нижней границе должна быть добавлена ставка рефинансирования Центробанка, которая с 17 июня 2019 года будет составлять 7,5%.

Всероссийская конференция "Гособоронзаказ: заказчик - исполнитель - продукция" в третий раз проходит в Сочи. Участниками мероприятия стали 80 топ-менеджеров и руководителей департаментов предприятий, работающих с государственным оборонным заказом. Конференция продлится до 14 июня.