Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,22-0,48%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов в пятницу снизился на 0,48%, до 2745,09 пункта, индекс РТС - на 0,22%, до 1343,98 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:06 мск снизился на 0,32%, до 64,375 рубля, курс евро уменьшился на 0,84%, до 72,205 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,1% - до 62,02 доллара за баррель.

На будущей неделе российский рынок акций сумеет сохранить независимость от внешних факторов благодаря снижению геополитического дисконта в отношении активов РФ и повышенному интересу к дивидендным бумагам, предполагает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Дейнека добавил, что, вероятно, участники рынка ожидают смягчения отношений между Россией и США в свете усиления давления Америки на Иран и Китай, а также приближения саммита G20.

В понедельник в "БКС Премьер" прогнозируют продолжение умеренного восстановления цены нефти до уровня $63 за баррель на фоне усиливающейся нестабильности на Ближнем Востоке. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи - 2740-2770 пунктов.

Аналитик "Фридом финанс" Александр Осин ожидает диапазон закрытия курса доллара США в понедельник на уровне 64-64,6 рубля.