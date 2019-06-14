Акционеры СПбМТСБ утвердили дивиденды за 2018 год в объеме 400 млн рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Собрание акционеров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) решило распределить на дивиденды по итогам 2018 года 399,975 млн рублей, или 53,33 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении биржи.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль компании в 2018 году выросла более чем втрое - до 1,2 млрд рублей, выручка - на 52%, до 1,68 млрд рублей. Рост доходов был связан в основном с началом собственной клиринговой деятельности биржи с августа 2017 года. Оставшуюся часть прибыли было решено не распределять.

В совет директоров биржи вошло 11 человек. В их числе глава "Транснефтепродукта" Павел Горшенков, замначальника департамента "Транснефти" Александр Златников, глава набсовета Ассоциации профессиональных директоров Александр Иконников, вице-президент "Роснефти" по переработке Дидье Касимиро, замглавы "Сургутнефтегаза" Николай Киселев, замглавы "Зарубежнефти" Денис Максимов, председатель общественного совета Росимущества Юрий Медведев, начальник управления аналитики и рисков "Роснефти" Алексей Новиков, президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, зампред правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер и замглавы "Татнефти" Азат Ягафаров.