Власти Ингушетии планируют увеличить производительность труда в промышленности на 20%

МАГАС, 14 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены с 2023 по 2024 год в ходе реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" увеличить производительность труда в промышленности на 20%, написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Среди приоритетных задач сегодня - увеличение количества предприятий региона в реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Участие 10 наших предприятий в нацпроекте позволит обеспечить за два года рост производительности труда в промышленности на 20% и тем самым обеспечить увеличение объема промышленного производства и доли обрабатывающих производств в ВРП республики с 8,4% до 12%", - написал Евкуров.

По его словам, в регионе утверждены три региональных проекта нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". "Сроки их реализации - 2023-2024 годы. Объемы финансирования, предусмотренные в проектах, составляют 161,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 160,4 млн рублей и республиканского бюджета 1,5 млн рублей", - добавил глава региона.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.