В Роснано сообщили, что доходность вложений в ветроэнергетику достигает 12% в год

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Инвестиции в Фонд развития ветроэнергетики являются выгодным вложением для НПФ, доходность ветропарков составляет около 12% годовых; решение о таких вложениях НПФ могли бы принимать самостоятельно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роснано.

"Окупаемость проектов ветропарков гарантирована долгосрочными договорами предоставления мощности, предусматривающими ежегодную доходность на уровне около 12% в течение 15 лет. Инвестиции в Фонд развития ветроэнергетики представляются выгодным и надежным инструментом инвестирования пенсионных накоплений как в форме прямого участия в капитале, так и через долговые инструменты (облигации)", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе компаниями "Роснано" и "Фортум", реализует проекты строительства 1,8 ГВт ветрогенерации до 2023 года.

"Общая инвестиционная потребность проектов фонда ветроэнергетики во внешнем финансировании составляет не менее 150 млрд рублей (при этом сумма собственных вложений инвесторов составит до 30 млрд). Решение об объеме вложений пенсионных накоплений в проекте ветроэнергетики будет зависеть как от аппетитов самих НПФ, так и от позиции регулятора", - добавили в "Роснано".

Как подчеркнули в компании, механизм инвестирования средств НПФ в отрасль прямых и венчурных инвестиций полностью отвечает международной практике управления пенсионными фондами и применяется в ряде развитых и развивающихся стран. На первом этапе целесообразно ограничить лимит для вложений в инвестфонды в 1-5% от активов НПФ, считают в "Роснано".

"Предлагаемое нами решение открыло бы доступ НПФ к целому классу потенциально привлекательных рынков, развитие которых будет определяться национальными приоритетами развития экономики. В конечном итоге это сделало бы НПФ более привлекательными для своих клиентов", - считают в компании.