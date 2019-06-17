В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору клубники. Об этом говорится в понедельник в сообщении ведомства. При этом в документе указывается, что продающиеся в магазинах ягоды, которые принято считать клубникой, ей не являются - это особый вид земляники, фрагария ананасная крупноплодная.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на запах, цвет, форму и размер ягоды, а также указанное место ее произрастания, жесткость и хвостик плода.

"Учитывая сложности, связанные с транспортировкой, для наших краев лучший вариант - ягода, выращенная в южных краях России или в бывших республиках Советского Союза. Такая земляника растет в мягком климате и не нуждается в дальних перевозках", - рассказала агроном Елизавета Тихонова. При этом она посоветовала не брать ягоды, выращенные в Крыму, потому что там слишком сухой климат для них.

Землянику выращивают как в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Несмотря на то, что форма плода может зависеть от сорта, отличительными особенностями выращенной в теплицах земляники являются вытянутая форма, длинный хвостик, некрупный размер - 1,5-3 см в длину - и почти полное отсутствие запаха.

У выросшей на земле ягоды форма будет более расширенной у основания, а хвостик - коротким. Такие плоды обладают землянично-ананасным запахом, их оттенок может сильно варьироваться - бордовые ягоды сорта "Зенга Зенгана" годятся для варенья, а более светлая земляника лучше всего подходит для еды, но хранится недолго.

В целом любая земляника не должна быть слишком мягкой (это признак болезни) или твердой, говорится в сообщении Роскачества. Оптимальный вариант - упругая, но при этом нежная ягода, которую можно раздавить во рту языком.