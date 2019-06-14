"Ведомости": банк "Восточный" попросил у акционеров финансовой помощи

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правления банка "Восточный" Александр Нестеренко направил письмо акционерам, в котором попросил помощи в любом виде для поддержания финансовой устойчивости банка. Об этом в пятницу сообщает издание "Ведомости", которое ознакомилось с письмом, подлинность которого подтвердил источник, близкий к совету директоров "Восточного" и представитель Baring Vostok.

По данным издания, после того, как "Восточный" исполнил предписание Банка России и досоздал резервы еще на 5 млрд рублей, достаточность капитала банка оценивается как критически низкая.

Нестеренко в письме отмечает, что запас по нормативам достаточности капитала должен расти и составить к концу 2019 года 4 млрд рублей. Однако прогноз не учитывает тех ситуаций, когда банку необходим повышенный уровень капитала. По мнению Нестеренко, вероятность наступления подобных нештатных ситуаций растет в связи с последними событиями вокруг банка.

Для поддержания финансовой устойчивости банка "Восточный" Нестеренко просит акционеров оказать любую возможную поддержку. В частности, рассматривается возможность дополнительной эмиссии, учета взносов акционеров, а также выкупа активов со 100-процентным резервом.

В свою очередь, банк "Восточный" от комментариев отказался и выразил сожаления, что переписка с членами совета директоров стала открытой.

Банк "Восточный" - один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня.