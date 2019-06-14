Введенный из-за гибели озимых культур режим ЧС снят в Чувашии

ТАСС, 14 июня. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в пятницу подписал распоряжение о снятии в регионе режима ЧС, введенного 23 апреля из-за массовой гибели озимых культур. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале органов власти республики.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства республики Денис Паспеков сообщал ТАСС, что в Чувашии погибли порядка 60% посевов, что составляет около 44% от общей площади сева. Отмечалось, что в связи с гибелью озимых культур в 13 районах республики был введен режим ЧС.

"В связи с нормализацией погодных условий для ведения сельскохозяйственного производства <…> отменить с 14 июня 2019 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Чувашской Республики <…>, введенный распоряжением главы Чувашской Республики от 23 апреля 2019 года", - отмечается в тексте распоряжения.

В документе говорится, что профильным министерствам, а также чиновникам на местах необходимо продолжить работу по снижению масштабов ущерба от чрезвычайной ситуации.

"Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов продолжить работу по выполнению планов мероприятий по оказанию помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от комплекса опасных природных явлений, повлекших гибель посевов озимых сельскохозяйственных культур", - уточняется в документе.