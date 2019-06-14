Региональные российские ТПП подвели итоги участия во всемирном конгрессе в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /ТАСС/. Региональные российские торгово-промышленные палаты (ТПП) наметили новые возможности наращивания сотрудничества с иностранными коллегами в рамках завершающегося в пятницу в Рио-де-Жанейро Всемирного конгресса торговых палат. В состав российской делегации вошли представители московской, липецкой, нижегородской, ульяновской и новороссийской ТПП.

"Есть ряд компаний, российских и зарубежных, которые наладили успешные производства как в отдельных бразильских регионах, так и в Липецкой области. Полагаем, что они могли бы стать своего рода точками роста для взаимодействия по линии региональных ТПП", - сказал в беседе с ТАСС президент липецкой ТПП Анатолий Гольцов. Как он уточнил, этому также способствует кадровая политика компаний, дающих возможность приобретения управленцами опыта работы в разных странах.

Гендиректору нижегородской ТПП Ивану Разуваеву также удалось выйти на предметные договоренности по продвижению продукции региона в Бразилии. "Есть конкретный запрос со стороны бразильского импортера, поможем им наладить контакты с нижегородским производителем", - уточнил он.

Руководство московской ТПП подписало на полях мероприятия соглашение о сотрудничестве с российско-бразильской палатой по торговле, промышленности и туризму. Помимо этого, международная электронная площадка деловых предложений "Бизнес-маркет" московской ТПП участвует в финале конкурса на "Лучший нетрадиционный проект".

Для президента новороссийской ТПП Игоря Жаринова, ценность мероприятия заключалась в возможности обсудить с зарубежными коллегами современные тенденции и актуальные проблемы функционирования самих институтов ТПП, в том числе в контексте возможного проведения Всемирного конгресса в Москве в 2023 году.