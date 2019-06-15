Mazda Sollers приступила к серийному производству двигателей для поставок в Японию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Mazda Sollers начала серийное производство двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, предназначенных для поставок в Японию. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Sollers.

"Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР "Надеждинская", предприятие обладает проектной мощностью 50 000 двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5", - отметили в компании.

В Sollers также сообщили, что все произведенные во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия компании Mazda. "Уникальность проекта заключается в том, что производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, полностью интергированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна", - сказал председатель совета директоров компании Вадим Швецов.

Кроме того, в Sollers отметили, что первые тестовые партии двигателей уже прошли специализированные проверки в Японии.

Как сообщалось ранее, совместное предприятие Mazda Sollers подало заявку на заключение соглашения по корпоративной программе повышения конкурентоспособности и взяло на себя обязательства наращивать 10% экспортной выручки каждый год. Отмечалось, что компания будет поставлять в Японию продукцию на сумму более 16 млрд рублей.

Sollers - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford, SsangYong и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером Sollers является Вадим Швецов. В 2018 году выручка группы Sollers выросла на 10,4% - до 39,4 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей. В 2018 году группа Sollers получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.