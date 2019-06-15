Российско-китайский павильон открылся на VI ЭКСПО в Харбине

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Церемония открытия российско-китайского павильона VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) состоялась в субботу при участии заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова и заместителя председателя КНР Ван Цишаня. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В торжественной обстановке представители российской и китайской сторон разрезали ленту, что ознаменовало собой начало работы павильона. После церемонии делегации двух стран во главе с вице-премьером РФ и зампредседателя КНР направились на совместный осмотр стендов российских и китайских компаний.

В субботу на полях ЭКСПО также пройдут такие крупные мероприятия, как второй Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР, а также пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также представители делегаций, присутствующих на ЭКСПО. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий.