Вопрос с частотами для создания сетей 5G в России будет решен к 2021 году

ХАРБИН /Китай/, 15 июня. /ТАСС/. Создание сетей 5G в России идет по плану, вопрос с диапазонами радиочастот будет решен к 2021 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках Российско-китайского ЭКСПО, которое проходит в Харбине.

"Сроки, конечно, остаются. У нас два года на решение вопроса с частотами, мы его обязательного вместе с нашими коллегами из силового блока найдем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Акимов добавил, что первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

"Коммерческие зоны эксплуатации появятся, в первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге, в Казани - там, где у нас сейчас существуют пилотные зоны", - сказал он.

В нацпроекте "Цифровая экономика" запланировано создание сети 5G в одном российском городе к 2021 году и в 10 городах к 2022 году.