В Китае заявили, что готовы увеличить импорт сельхозпродукции из России

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Китай готов постепенно наращивать объемы импорта российской сельскохозяйственной продукции, заявил в субботу заместитель председателя КНР Ван Цишань. Выступая на пленарном заседании II Форума межрегионального сотрудничества РФ и КНР в Харбине, он также отметил, что для развития двустороннего торгово-экономического потенциала странам необходимо активнее взаимодействовать в финансовой сфере.

"Китай готов постепенно увеличить импорт сельхозпродукции из России и развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства по всей производственной цепочке", - сказал Ван Цишань. По его словам, "также необходимо развивать сотрудничество в финансовой сфере, в частности, поддерживать функционирование Китайско-российского инвестиционного фонда регионального развития и повышать долю расчетов в нацвалютах".

II Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР состоялся в субботу на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). С российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра экономического развития России Петр Засельский, глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и другие члены делегации.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов РФ.