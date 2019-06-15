Саудовская Аравия надеется, что сделка ОПЕК+ сбалансирует рынок нефти к началу 2020 года

ТАСС, 15 июня. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех выразил надежду, что продление сделки ОПЕК+ сбалансирует рынок нефти к началу 2020 года. Соответствующее заявление он сделал на полях встречи министров энергетики и экологии 20 ведущих стран планеты, которая проходит в субботу в горном курорте Каруидзава.

Как заявил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков 14 июня в эфире телеканала "Россия-24", участники сделки ОПЕК+ близки к достижению договоренности, которая позволит сохранить цены на нефть в диапазоне $55-65 за баррель.

"Я надеюсь, что нам удастся сбалансировать рынок [нефти] до 2020 года, мы работаем над этим", - приводит слова аль-Фалеха агентство Bloomberg. Саудовский министр заверил, что "запасы нефти достаточны" для продления сделки между участниками ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.

Встреча, на которой должно было быть принято решение, назначенная изначально на 25-26 июня в Вене, также будет перенесена. По всей видимости, она состоится 3-4 июля в Вене.