Туристы во время фестиваля на Хайнане потратили $14 млн в магазинах duty free

САНЬЯ /Китай/, 15 июня. /ТАСС/. Магазины беспошлинной торговли duty free китайской южной провинции Хайнань в период празднования фестиваля драконьих лодок (7-9 июня) продали товаров на сумму 95,3 млн юаней (порядка $13,8 млн), что на 51,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

В настоящее время на острове функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Как передает агентство, в течение трех дней четыре точки продаж приняли свыше 28 тыс. посетителей, что на 34,6% больше по сравнению с годом ранее; и реализовали более 137 тыс. товаров, что на 49,9% превышает объем продаж в период фестиваля 2018 года.

По информации "Синьхуа", онлайн-продажи сети в этом году также выросли. Так, например, магазин duty free в международном аэропорту в Хайкоу зафиксировал четырехкратный рост объема реализованной через интернет продукции в период праздников.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. По словам властей, эта политика направлена на "продвижение острова как туристического направления мирового класса". Для создания наиболее благоприятных условий для приезжих в декабре прошлого года было решено повысить максимальную сумму покупок с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,28 до $4,48 тыс.) без ограничений на количество приобретаемых товаров.

Фестиваль драконьих лодок, или по-китайски "Дуаньуцзе", приходится на пятое число пятого месяца по лунному календарю (в этом году выпал на 7 июня) и наряду с "Чуньцзе" (восточным Новым годом), "Цинминцзе" (праздник поминовения усопших) и "Чжунцюцзе" (фестиваль середины осени) считается одним из четырех главных праздников Поднебесной. В этот день принято устраивать соревнования по гребле на ярких, изготовленных из дерева лодок, корма которых украшена резной головой дракона. Многие китайцы в праздничные дни уезжают в короткие путешествия: в этом году в поездки по стране отправились 96 млн человек, что на 7,7% больше по сравнению с прошлым годом.