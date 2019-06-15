Акимов заявил, что свобода технологических обменов в мире нарушена из-за действий США

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Односторонние действия США привели к тому, что технологическое единство мира и свобода обменов технологиями находятся под угрозой. Такое мнение высказал вице-премьер Максим Акимов во время общения с журналистами в кулуарах российско-китайского ЭКСПО.

"Телекоммуникационная повестка, цифровой трек - главный пункт технологической повестки нашего сотрудничества [с Китаем]. Мир сейчас находится в результате необоснованных и односторонних действий США, их союзников, и эта сфера в очень тревожном состоянии. Технологическое единство мира и свобода технологических обменов сейчас поставлены под вопрос", - сказал он.

Акимов добавил, что независимо от развития глобальной ситуации Россия с большим оптимизмом смотрит на продвижение российских решений в Китае и на работу китайских компаний в России, "крупных лидеров - таких, как Huawei, который является провайдером очень многих решений, современных и перспективных, в том числе по развитию связи пятого поколения".

Минторг США 17 мая внес Huawei в черный список как компанию, "вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". Она обвиняется, например, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций.