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Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и "боев без правил" в мировой торговле

По мнению российского президента, для начала необходимо хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами, нужно найти выход из ситуации с торговыми войнами и "боями без правил" в международных делах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"<…> В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", - сказал Путин. По его словам, "необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия", для начала - "хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу", а именно товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.

Он отметил, что это тема поднималась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоялся 6-8 июня.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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