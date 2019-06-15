Товарооборот регионов УрФО с Китаем достиг $5,5 млрд

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Товарооборот между регионами Уральского федерального округа (УрФО) и провинциями Китайской Народной Республики достиг $5,5 млрд, при этом по итогам 2018 года на торговлю с Китаем приходится 15% всего оборота округа, сообщил в субботу на пленарном заседании 2-го Форума межрегионального сотрудничества РФ и КНР на полях VI Экспо в Харбине заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий.

"Китай стал крупнейшим партнером Уральского федерального округа, в 2018 году - 15% торгово-промышленного оборота Уральского федерального округа приходится на КНР. Товарооборот уральских регионов с Китаем растет ежегодно, на сегодня он составил $5,5 млрд", - сказал он.

По словам Дубенецкого, в настоящее время между регионами округа и провинциями Китая действуют 17 межрегиональных соглашений. "Всего с 1991 года было подписано 26 соглашений", - добавил он.

Замполпреда также отметил, что крупнейшим проектом с китайским участием является проект Ямал-СПГ в Ямало-Ненецком автономном округе. Объем инвестиций, который планируют вложить в предприятие китайские инвесторы на втором этапе его реализации, составляет $5 млрд.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также представители делегаций, присутствующих на Экспо. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.