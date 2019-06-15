Якутия улучшила позиции в рейтинге инвестпривлекательности регионов РФ на 30 пунктов

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) по итогам 2018 года смогла улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России на 30 пунктов, поднявшись с 52 на 22 место. Об этом в субботу на пленарном заседании 2-го Форума межрегионального сотрудничества РФ и КНР на полях VI Экспо в Харбине заявил губернатор субъекта Айсен Николаев.

"По итогам 2018 года Республика Саха стала лидером рейтинга роста в национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России, поднявшись с 52 на 22 место. В прошлом году объем внешнеторгового оборота республики составил $4 млрд 900 млн, по итогам 2018 года мы занимаем 20 место в рейтинге регионов по объему экспорта", - сказал он.

Николаев также отметил, что в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предполагается усилить работу по экспорту из региона несырьевых товаров. "Сегодня мы готовы предложить инвесторам крупные проекты транспортно-логистической системы, такие как строительство моста через Лену, строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи, реконструкцию международного терминала аэропорта города Якутска, а также у нас есть многочисленные проекты в области нефте- и газодобычи и переработки, добычи твердых полезных ископаемых, в том числе алмазов, производству строительных материалов, инвестпроекты в области лесной промышленности", - добавил он.

VI Российско-Китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.