Акимов: Россия заинтересована в сотрудничестве с провинцией Гуандун в цифровых технологиях

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в сотрудничестве с китайской провинцией Гуандун в сфере цифровых технологий и телекоммуникаций. Об этом в субботу сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с губернатором провинции Гуандун Ма Синжуем на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

"Я уверен, что повестка нашего сотрудничества обязательно должна включать в себя очень сильную инновационную компоненту. Сотрудничество в таких сферах как телекоммуникации, решения по развитию цифровых технологий. Безусловно, одна из наших задач - сосредоточить наш диалог в том числе вокруг этих тем", - сказал он.

Акимов также уточнил, что Россия готова ответить на любые запросы китайских партнеров в сфере сотрудничества в области сельского хозяйства, и пояснил, что помощь в развитии сотрудничества готов оказывать Российский экспортный центр.

По словам вице-премьера, в рамках двухстороннего взаимодействия губернатор Московской области Андрей Воробьев посетит провинцию Гуандун. "Сотрудничество регионов - это прочная основа для сотрудничества наших стран. Конечно, такое сотрудничество может и должно не ограничиваться только Московской областью, у нас огромная страна с очень разнообразными территориями, с разнообразными возможностями, поэтому рассматривайте нашу сегодняшнюю встречу как приглашение к расширению этого диалога", - уточнил Акимов.

Ма Синжуй отметил, что провинция Гуандун также заинтересована в усилении сотрудничества с регионами Дальнего Востока.

Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество в рамках Года информационного обмена и проект совместного российско-китайского вуза, учрежденного Московским государственным университетом им. Ломоносова (МГУ) и Пекинским политехническим институтом в городе Шэньчжэне (провинция Гуандун, КНР).